Três morrem em colisão entre carro e carreta na BR-163 em Sorriso

A colisão envolvendo um Fiat Uno e uma Volvo prata, ambas com placas de Sorriso, ocorreu ontem por volta das 23:45h, no quilômetro 770, da rodovia federal, próximo a comunidade do Barreiro. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, três pessoas que estavam no carro, morreram na hora. O motorista da carreta foi encaminhado ao Hospital Regional com suspeita de fratura na clavícula. As vítimas ainda estão sendo identificadas.

Os vagões da carreta estavam carregados com resíduos de madeira e ficaram atravessados na pista que ficou interditada nos dois sentidos por algumas horas e foi liberada de madrugada. Os dois veículos ficaram destruídos.

O condutor da carreta relatou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que estava seguindo de Sinop sentido Sorriso e o Uno estava na pista oposta quando houve a colisão. Esta versão passa a ser investigada.

Um a equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica esteve no local e fez a análise das circunstâncias do acidente. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para exames de necropsia e posteriormente serão liberados para os procedimentos fúnebres.



