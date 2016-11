Três mulheres de Alenquer são presas por tráfico de drogas em Santarém

Do G1 Santarém “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

As mulheres foram localizadas após investigações do serviço reservado da Polícia Militar. Na casa, os policiais encontram uma boa quantidade de droga, entre elas, cocaína, maconha e pedra de oxi. O total não foi informado.

Três mulheres foram presas na tarde deste sábado (12), em uma casa no bairro Diamantino, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em Santarém, oeste do Pará.

