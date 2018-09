Três mulheres ficam feridas durante assalto em espaço de bronzeamento em Santarém

Dois homens entraram armados no estabelecimento e levaram celulares e uma bolsa. As mulheres que estavam no local começaram a correr.

Cerca de 40 mulheres começaram a correr, assustadas, durante assalto em espaço de bronzeamento, e três delas ficaram feridas — Foto: Débora Rodrigues/TV Tapajós

Dois homens armados assaltaram na tarde deste domingo (16) o Espaço Mary Bronze, localizado na rua Maracangalha, bairro Salé, em Santarém, oeste do Pará. Os homens levaram vários celulares de clientes que estavam fazendo bronzeamento. Eles estavam em uma moto. Cerca de 40 mulheres começaram a correr, assustadas, e três delas ficaram feridas.

Enquanto os assaltantes apontavam as armas, algumas mulheres pularam da altura de, aproximadamente, um metro e meio, para tentar fugir. A movimentação fez com que algumas caíssem por cima de outras, no meio de um mato por onde elas correram. Outras se trancaram nos quartos.

Os assaltantes levaram os celulares que ficaram nas mesas para o lado de fora e a bolsa de uma mulher que foi rendida no portão do Espaço. O restante das bolsas estava guardado para o lado de dentro da casa, onde fica localizado o estabelecimento.

As mulheres feridas foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Elas ficaram com as pernas e pés cortados e tiveram torção.

De acordo com o dono do estabelecimento, os homens já estavam observando o local e esperando uma oportunidade, quando o portão abrisse. Um homem que estava vendendo flores contou a ele que os assaltantes estavam mais cedo conversando e observando o local. No momento em que clientes estavam saindo, eles entraram. Não há câmera no local. A Polícia está fazendo rondas na tentativa de identificar os responsáveis.

