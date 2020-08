Três pessoas morrem em grave acidente na Rovodia Transamazônica, entre elas uma criança de 01 ano

(Foto:Reprodução) – A motocicleta explodiu no meio da BR.

Um grave acidente aconteceu no final da manhã desta quarta-feira (26), por volta das 11h30, na Rodovia Transamazônica (BR-230), em um trecho conhecido por “Curva da Morte”, há cerca de 06 km do município de Placas, no sudoeste do Pará.

Frente do carro destruída

O acidente foi entre uma caminhonete modelo Hilux de cor branca, e uma MOTO, que pegou fogo após o acidente. A batida foi frontal, as três pessoas, que morreram no acidente estavam em uma moto identificadas por Jefferson, que estava pilotando a moto; Graciane Ramalho Cardeal (que vinha na carona) e; uma criança de 01 ano de idade, conhecida por Jasmin.

Segundo informações, Garciane ainda foi socorrida com vida e estava sendo encaminhada para Santarém, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu no meio da viagem. A batida foi tão violenta, que a moto explodiu no meio do asfalto.

As vítimas moravam no município de Placas. Policiais militares e civis estiveram no local do acidente. Os corpos foram removidos para a cidade de Placas.

Portal Santarém /Junior Ribeiro

