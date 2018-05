Três pessoas morrerem de raiva humana no Pará

Sespa atualizou as informações sobre a situação de casos suspeitos da doença.

Após exames laboratoriais, o Instituto Evandro Chagas (IEC) confirmou que três pessoas morreram no Pará por raiva humana. Hoje (22), no final da manhã, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) expediu comunicado atestando as causas das mortes pela doença. Na nota, ainda foi afirmado que outros dois casos foram descartados. Até o momento, já foram notificados 14 casos de raiva humana, com oito óbitos.

A situação no município ainda é crítica. Ainda segundo a Sespa, outros quatro pacientes seguem internados, sendo três na Santa Casa de Misericórdia, em Belém, e um no Hospital Regional de Breves. Todos estão em estado considerado grave. Coletas sorológicas foram realizadas em todos os pacientes que foram internados, inclusive nos que morreram. Todas as amostras também foram encaminhadas para o Instituto Pasteur, onde estão sendo analisadas.

Por: Portal ORM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...