Três pessoas são presas e armas, munições, dinheiro e ouro são apreendidos em Jacareacanga

Três suspeitos presos na operação policial em Jacareacanga. Foto: Weslen Reis – Plantão

Uma operação policial conjunta denominada de “Manhuary”, que envolveu a Polícia Civil, Grupo Tático Operacional – GTO e Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas – Rocam, realizada na tarde desta última quinta-feira (10) no município de Jacareacanga, foi deflagrada com a missão de reprimir a criminalidade no local.

Na oportunidade, deu-se cumprimento a três mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça contra três homens suspeitos de prática de crimes na região.

Em diligências na residência de um deles, identificado como Zenóbio Manhuary, de 34 anos, localizada no bairro São Francisco, a polícia encontrou e apreendeu:

Material apreendido e apresentado na delegacia. Foto: Divulgação/PC

12 (doze) munições calibre 20 mm intactas;

4 (quatro) munições calibre 32 mm intactas;

22 (vinte e duas) munições calibre 38 mm intactas;

1 (uma) espingarda calibre 20;

1 (um) rifle com carregador calibre 32;

R$ 6.000 (seis mil reais) em espécie;

1 (um) aparelho celular iPhone 11 cor prata;

226 (duzentos e vinte e seis) gramas em jóias;

1 (um) grama de ouro;

9 (nove) comprovantes de anotações;

1 (uma) balança de precisão.

Diante da materialidade, os três suspeitos, bem como as apreensões, foram conduzidos inicialmente à delegacia de Jacareacanga.

Já na manhã desta sexta-feira (11), eles foram apresentados na 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba e posteriormente encaminhados ao presídio onde aguardarão decisão judicial.

Operação foi deflagrada na tarde desta quinta-feira (10). Foto: Divulgação/PC

Sobre a operação, o investigador da Polícia Civil, Ian, destacou que a atuação policial no município a fim de combater o crime organizado, vem gerando efeitos positivos, dada as prisões e apreensões já efetuadas.

Por:Plantão 24horas News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...