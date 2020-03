Três pessoas são presas por roubo em casa lotérica de Paragominas

(Foto:Reprodução) – Outras duas foram presas em flagrante por tráfico e associação para o tráfico

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (18), a Operação Amazônia, a fim de dar cumprimento a seis mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva em decorrência do roubo a um malote de uma casa lotérica, no dia 12 de fevereiro, em Paragominas. De acordo com o órgão, a operação iniciou às 6h e contou com a participação de 24 policiais civis e seis viaturas.

Todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos, assim como as prisões. Os envolvidos foram identificados pelas iniciais J.C.C e N.S.D.P, presos em Paragominas, e M.R.P.D.S, preso em Mãe do Rio.

Além das prisões já programadas, a Polícia Civil também prendeu duas pessoas, identificadas pelas iniciais T.M.S e J.V.C, em flagrante pelos crimes de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico.

Todos os objetos apreendidos serão analisados e usados na investigação policial.

