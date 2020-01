Três pessoas são resgatadas após naufrágio em Santarém; uma continua desaparecida

Outras duas vítimas foram socorridas por outra embarcação que passava pelo local

Três pessoas que estavam desaparecidas foram resgatadas após um naufrágio ocorrido na tarde de segunda-feira (27), no município de Santarém, no oeste do Pará. Os três resgatados foram encaminhados para atendimento médico. Uma pessoa continua desaparecida. A informação foi confirmada pela Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania Fluvial de Santarém (CFS).

Segundo informações da Capitania, quatro pessoas estavam a bordo de uma pequena embarcação regional, do tipo bajara, às proximidades do Igarapé-Açu, no rio Tapajós, em Santarém. Após tomar conhecimento do acidente, na noite de segunda, duas equipes de Busca e Salvamento (SAR) da Capitania foram enviadas ao local para prestar socorro. Dois tripulantes foram retirados da água por uma outra embarcação que passava pelo local e encaminhados para atendimento médico. Outras duas pessoas ainda estão desaparecidas.

As equipes SAR da Capitania permanecem efetuando buscas no local do acidente. A Capitania informou que será instaurado um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo fato ocorrido.

A Marinha do Brasil reforçou convite à sociedade a participar ativamente nesse esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar à segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185.

Por:Redação Integrada

28.01.20 10h57

– Atualizado em 28.01.20 14h42

