Três PMs estavam em explosão de agência

A Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil, prendeu em flagrante três policiais militares acusados de envolvimento no assalto a uma agência bancária do Banco do Pará (Banpará), ocorrido na madrugada da última terça-feira, no município de Bom Jesus do Tocantins, no sudeste paraense. Outros três suspeitos também foram detidos. Dentre os policiais, há dois sargentos e um cabo.

Por: Da Redação O LIberal

