Três presos fogem da delegacia de Alenquer; um é recapturado

Um dos três presos que fugiram da delegacia de Alenquer na madrugada desta segunda (28) já foi recapturado — Foto: Polícia Civil de Alenquer

Presos conhecidos como ‘Olhão’, ‘Alemão’ e ‘Mano D’ fugiram na madrugada desta segunda (28). O último já foi recapturado.

Três presos fugiram, na madrugada desta segunda-feira (28), da delegacia de Alenquer, no oeste do Pará. Um deles já foi recapturado nesta tarde, em Óbidos. Para fugir, os presos serraram a grade da cela e pularam o muro.

A polícia iniciou uma operação para localizar os fugitivos. Diogo Sampaio de Castro, conhecido como “Mano D”, foi encontrado em Óbidos, por volta das 17h30, prestes a fugir para Manaus. De acordo com a polícia, ele havia assaltado um moto-táxi na semana passada, em Alenquer.

A prisão foi efetuada graças ao contato entre as polícias Civil de Alenquer e Óbidos. O homem havia embarcado no navio Monte Cristo. A PC de Óbidos, sob o comando do delegado Felipe Moura, juntamente com a Polícia Militar, se deslocaram até o Porto da cidade e aguardaram a embarcação atracar, uma vez que o navio Monte Cristo faz escala em Óbidos, antes de seguir para Manaus. Foram realizadas buscas no navio e “Mano D” foi encontrado escondido no banheiro da embarcação.

Magnum, conhecido como “Olhão”, e Idiney Corrêa Mendonça, conhecido como “Alemão”, ainda estão foragidos. O primeiro havia sido preso por suspeita de tráfico de drogas e homicídio, e o segundo por tentativa de homicídio.

A delegacia de Alenquer recebe presos provisórios, indiciados por diversos crimes. Eles precisam esperar até que sejam transferidos para algum presídio do estado.

O investigador Rodrigo Fonseca, conhecido como “Carioca”, informou que os policiais estavam na Unidade Integrada do Pro Paz (UIPP), no momento da fuga. “Devido a cidade ter agora a UIPP, na delegacia antiga não podia ficar nenhum policial na madrugada. A Susipe ainda não assumiu, então fica complicado”, disse.

