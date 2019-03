Três são presos com armas, munições e carne de animal silvestre no Mato Grosso

Três são presos com armas, munições e carne de animal silvestre no Nortão

Os três homens, de 47, 34 e 36 anos, foram presos pela Polícia Militar, nas proximidades de um posto de combustíveis na BR-163, ontem à noite, em Matupá (200 quilômetros de Sinop). Eles estavam em uma Fiat Strada onde foram encontradas na carroceria carne de caça, além de três espingardas calibres 20 e 28, uma carabina calibre 38, diversas munições espoletas, tubo contendo pólvora e um pacote de chumbo de aço.



De acordo com o boletim de ocorrência, as prisões ocorreram após uma denúncia que os três estariam caçando em uma fazenda, localizada às margens da MT-322 (antiga BR-80). Com isso, os polícias montaram uma barreira na saída da rodovia e fizeram a abordagem do veículo.

Os suspeitos foram encaminhados juntamente as armas e munições à delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias. Eles devem responder por porte ilegal de armas de fogo e crime ambiental por matar animal silvestre.

