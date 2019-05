Três são presos em flagrante por extração ilegal de madeira, em Juruti

Suspeitos foram apresentados a delegacia; motosserras e armas de fogo foram apreendidas — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Motosserras e duas armas de fogo foram encontradas com os suspeitos.

Três homens foram presos em flagrante na segunda-feira (27) na comunidade Socó, em Juruti, no oeste do Pará, pelo crime de extração ilegal de madeira. Segundo a Polícia Civil, as prisões foram feitas após diligências investigativas em uma região de mata fechada. O motorista de um caminhão carregado de madeira foi preso após ser flagrado sem as guias de autorização correspondentes.

Polícia Civil encontrou um caminhão carregado com madeira na comunidade Socó, em Juruti — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Os suspeitos foram identificados como Alessandro Bentes de Souza, Raimundo Veriano de Souza e Jeremias Bentes Soares. Com eles, a polícia encontrou três motosserras e duas armas de fogo.

De acordo com o delegado Madson Castro, os homens foram levados para delegacia e estão a disposição da justiça.

Por:G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...