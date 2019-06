Três são presos em investigação sobre morte de líder rural em Santa Maria das Barreiras

Armas apreendidas (Foto:Reprodução/Polícia Civil)

Devido à disputa de terras na zona rural do município, Juvenil Martins Rodrigues, foi morto em agosto de 2018

Uma operação policial na zona rural de Santa Maria das Barreiras, sudeste paraense, foi deflagrada nesta quinta-feira (06) com o intuito de cumprir dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão domiciliar, ainda sobre a morte do líder rural Juvenil Martins Rodrigues. A vítima foi atingida por um disparo no crânio, dois no tórax, dois no abdômen e um na coxa esquerda em agosto de 2018.

Como decorrência do cumprimento dos mandados de busca e apreensão domiciliar, ainda no aforam apreendidas oito armas de fogo, sendo uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, seis espingardas e inúmeras munições de calibres variados.

O crime ocorreu devido à disputa de terras na zona rural do município, sendo que após diligências investigativas realizadas pela equipe da DECA de Redenção, foram identificados como mandante José Carlos Silva, como intermediário Luan Estefanni Costa de Oliveira e como executor Cassen Souza Costa.

José Carlos, o mandante, foi preso hoje tanto pelo assassinato do líder rural quanto pelas armas que estava em sua posse nesta quinta-feira. O executor do crime foi morto no presídio em dezembro de 2018, em caso que é considerado “queima de arquivo”, enquanto Luan, o intermediário, segue na prisão.

Além de José Carlos, foram presas mais duas pessoa sem flagrante por posse irregular de arma de fogo.

A missão contou com a participação de uma equipe de policiais da Superintendência da região do Araguaia Paraense, sendo coordenada pelo Delegado de Polícia Civil, Antônio Mororó Júnior, da Delegacia de Conflitos Agrários de Redenção.

O episódio tomou repercussão nacional, com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP) destacando o delegado para dar prioridade ao caso, em atendimento à solicitação pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos Deputados Federais.

