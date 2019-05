Três são presos em operação em Monte Alegre; mais de 150 papelotes de entorpecentes foram apreendidos

Materiais apreendidos durante a operação ‘Avalanche’ foram apresentados a delegacia — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Materiais para embalagem de entorpecente, um carro, cinco motocicletas, R$ 575, joias, celulares e anotações também foram apreendidos.

Uma operação das Polícias Militar e Civil foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (17) em Monte Alegre, no oeste do Pará, com o objetivo de combater o tráfico de drogas. A operação “Avalanche” cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos nos bairros de Curaxi 1, Curaxi 2 e Terra Amarela.

Segundo a polícia, foram presos Elinaldo Silva do Nascimento, o “Barão”, de 22 anos, Edinaldo Pereira da Silva, conhecido como “Ieie”, de 22 anos, e João Bruno Pereira da Silva, de 45 anos, em flagrante, pela prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico. As prisões foram realizadas após monitoramento e levantamentos de informações dos acusados.

Foram montadas e divididas guarnições para que todos os acusados fossem abordados de forma simultânea com o objetivo de evitar fugas, por se tratar de indivíduos articulados e residirem em locais diferentes.

Cinco motocicletas foram encontradas com os suspeitos — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Com eles a polícia apreendeu mais de 150 papelotes de entorpecentes, sendo 128 de crack (62g) e 28 de maconha (7,2g), materiais para embalagem de entorpecente, um automóvel, cinco motocicletas, R$ 575, joias, celulares e anotações.

Acusados e materiais foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Participaram da operação sete policiais civis e 20 militares, com o apoio de sete viaturas. A operação policial foi coordenada pelo Delegado Gilvan Almeida e Major Valério.

