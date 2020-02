Três são presos por coletar caranguejo em período de defeso em Soure, no Marajó

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Três homens foram presos nesta quinta (13) em Soure, no Marajó, suspeitos de prática de crime ambiental ao coletar caranguejos no período de defeso, quando a prática é proibida por lei.

