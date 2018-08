Três são presos por envolvimento em tentativa de resgate de avião apreendido com 250 kg de cocaína em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Três homens foram presos, nesta quarta-feira (1º), por suposto envolvimento na tentativa de resgate de um avião no aeroporto de Cáceres, a 220 km de Cuiabá, registrado na noite da terça-feira (361). Segundo a Polícia Federal, um grupo invadiu o local e tentou decolar com uma aeronave que havia sido apreendida pela Força Aérea Brasileira (FAB).

(Foto: Polícia Federal de Cáceres) – Aeronave estava apreendida no aeroporto de Cáceres desde junho. Segundo a PF, outros mandados de busca e apreensão e prisões ainda devem ser cumpridos. Quadrilha invadiu aeroporto de Cáceres e tentou resgatar avião que foi interceptado com 250 kg de cocaína .

