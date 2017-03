Três são presos por fraudes no seguro defeso no Pará

Esquema em Ipixuna do Pará e Itupiranga pode ter causado prejuízo de R$ 10 milhões aos cofres públicos

Três pessoas que faziam parte de um esquema para fraudar o seguro defeso, em Ipixuna do Pará, nordeste paraense, foram presos na madrugada desta quinta-feira (16) pela Polícia Federal. Os acusados obtiam as parcelas do benefício ao se passarem por falsos associados da colônia de pescadores do município.

A Polícia Federal também investiga o mesmo esquema no município de Itupiranga. As fraudes podem ter causado prejuízo de R$ 10 milhões aos cofres públicos.

Ao todo, 20 agentes federais cumpriram três mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão. Entre os locais estão a colônia de pescadores de Ipixuna e casas de algumas lideranças. Um dos alvos da operação já havia sido denunciado por outras fraudes ao coagir testemunhas durante uma ação judicial. Este acusado, segundo a Polícia Federal, virou empresário e se tornou vereador. Se condenados pelos crimes, os suspeitos podem pegar pena de 15 anos de reclusão.

Fonte: ORMNews.

