Três truques para evitar que a tela do celular quebre

O risco sempre existe, mas é possível adotar medidas preventivas

Somos tão dependentes de celulares atualmente, que uma tela quebrada pode se tornar um grande problema. O risco sempre existe, por isso, a melhor forma de reduzir os riscos neste caso é adotar medidas preventivas.

Foi pensando nisso que ‘O Globo’ divulgou três dicas para evitar que as telas de smartphones rachem.

Película protetora

A proteção das telas de celular já aumenta muito quando aplicamos acessórios como películas protetoras. O produto pode ser encontrado em diferentes materiais, mas a de vidro é a mais indicada. No caso de uma queda, é possível que apenas a película quebra, mantendo a tela preservada.

Capas protetoras

De acordo com a reprotagem, há modelos de capas protetoras até a prova de bala, no valor de R$ 500. Também é possível optar por capas no estilo carteira, que podem ser fechadas, protegendo tanto a parte de trás do celular, quanto a tela.

Cuidado ao guardar em bolsos ou bolsas

A tela pode ser agredida quando o celular está em contato com objetos como chaves, canetas e lixas. Por isso, é preciso tomar bastante cuidado ao guardar o smartphone em bolsos e bolsas. Prefira deixar um espaço reservado apenas para o celular, assim você evita que a tela trinque ou quebre.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...