TRF-1 decide que DPU e MPF podem acessar sistema de regulação da Secretaria de Saúde do Pará

(Foto:Reprodução) – Sistema contém informações de pacientes, leitos, consultas e o acesso permite a fiscalização dos serviços públicos na saúde, diante da pandemia da Covid-19.

Uma decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) garante à Defensoria Pública da União e ao Ministério Público Federal (MPF) acesso ao Sistema Estadual de Regulação (SER) da Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa). O G1 solicitou posicionamento da secretaria e aguarda retorno.

Segundo o MPF, o sistema contém informações sobre pacientes, número de leitos, consultas médicas, outros procedimentos e o acesso permite a fiscalização dos serviços públicos na saúde, diante da pandemia do novo coronavírus.

A permissão ocorre com a determinação do desembargador federal João Batista Moreira, que deferiu parcialmente o pedido do MPF e DPU.

De acordo com o MPF, a solicitação do acesso havia sido negada pelo secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame, alegando “sigilo médico, no direito constitucional à privacidade e nos preceitos da Lei de Proteção de Dados”.

O MPF informou que o Estado do Pará entrou com agravo de instrumento alegando:

que os entes públicos poderiam requisitar informações e elementos ao Estado;

que há informações que comprometem segurança das pessoas e políticas de saúde pública;

que não é permitida a divulgação de nomes, e outras informações confidenciais, inseridos no SER.

De acordo com a ação, a permissão de acesso irrestrito e generalizado aos dados constitui violação ao direito à privacidade dos pacientes, com o agravamento de que a liminar, ao determinar o acesso irrestrito (…), acaba por atingir milhares de pacientes”.

O relator entendeu que a DPU e o MPF “têm maturidade institucional e expertise suficientes para balizar sua atuação na defesa do direito fundamental à saúde, sem que dados da intimidade dos pacientes e de prontuários médicos sejam revelados” e atribuiu aos órgãos a responsabilidade pelos dados.

Evoluçã

Por Taymã Carneiro, G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...