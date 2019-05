TRF analisa pedido do MPF para que Temer e Moreira Franco voltem à prisão

Temer e Moreira Franco foram presos na Operação Descontaminação, em 21 de março (Foto:REUTERS/Adriano Machado/File Photo)

Eles são acusados de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa

O Tribunal Regional Federal está analisando o pedido do Ministério Público Federal (MPF) para que o ex-presidente Michel Temer (MDB) e o ex-ministro Moreira Franco (MDB) voltem à prisão.

Os dois foram presos na Operação Descontaminação, em 21 de março, pela Justiça Federal do Rio.

Eles são acusados de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa juntamente com João Baptista Lima, o coronel Lima, que seria o operador do esquema e também foi preso na mesma ocasião. Os três foram soltos quatro dias depois por determinação liminar do desembargador Ivan Athié, do TRF2.

