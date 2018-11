Triângulo amoroso! “Pé de Pano” recebe marido da amante a tiros

[Marido,Esposa ,Pé de Pano Foto:Reprodução] – Marido é baleado a tiros por “Pé de Pano” . Garanhão estava preparado e surpreendeu o flagra do esposo e acabou atirando na vitima.

No distrito de Vila Isol [km 1000] na cidade de Novo Progresso , distante 85 km da cidade. Um triângulo amoroso terminou com a vitima baleada gravemente na tarde desta sexta-feira (09). O Fazendeiro popularmente conhecido como Brizola, flagrou a esposa em uma residência de amiga da mulher com o amante, e foi recebido a tiros.

De acordo com informações apuradas no local do crime, o homem alvejado já desconfiava da traição, o flagra ocasionou em um tiroteio, Brizola foi atingindo com três tiros, foi socorrido Às presas para uma clinica em Novo Progresso, passou por cirurgia e aguarda remoção para Sinop no estado do Mato Grosso.

O garanhão da história foi identificado como um Jovem morador da comunidade, a suposta traição existe a mais de dois anos. Após ser alvejado a tiros a esposa traidora acompanhou o esposo até hospital , ficou dando assistência, e foi retirada por familiares.

A Polícia Militar foi avisada sobre o ocorrido e procura pelo acusado no povoado de Vila Isol.

Fonte: Jornal Folha do Progresso

