Tribos indígenas participam de festival cultural em Altamira

Cerca de 400 índios das etnias Awareté e Assurini mostram seu artesanato em Altamira.

Comunidades nativas da região do Xingu realizam no sudeste do Pará o II Festival de Cultura Indígena de Altamira que, durante três dias, promove um intercâmbio entre a população do município e os povos Araweté e Assurini que vivem na região.

O festival reúne cerca de 400 indíogenas de 9 aldeias do Xingu. Além de exibir as peças, el es também comercializam produtos feitos dentro das aldeias. É uma oportunidade para divulgar a cultura nativa e gerar renda para as tribos.

Mais de 200 peças de artesanato fazem um resumo da arte da região do Xingu. Os elemenos da cultura Assurini ficam gravados na cerâmica com traços precisos e delicados.

Além da cerâmica, os visitantes também podem ter contato com as cores vibrantes dos ornamentos usados pelos povos Araweté. Nas roupas das mulheres o vermelho é predominante, enquanto nas saias de fio tecido dos guerreiros e instrumentos de caça predominam outras cores.

No espaço onde as mulheres mostram como é feito o artesanato, a beleza sutil das pinturas Asurini, e os adornos dos brincos com penas dos Araweté.

Serviço:

O II Festival de Cultura Indíogena dos Povos Assurini e Araweté será realizado até sábado (1º) no espaço do Sesi em Altamira. A programação é gratuita e pode ser visitada de 9h a 17h.

