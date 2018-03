Tribunal de Contas do Estado do Pará empossa nova procuradora-geral

A nova gestora é Silaine Karine Vendramin, especialista em Direito Tributário

(Foto Cesar Perrari) – Na manhã desta quinta-feira (01) foi empossada Silaine Karine Vendramin como a nova procuradora-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA), para o biênio 2018/2020. A cerimônia foi no Plenário “Conselheiro Emílio Martins” do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), bairro de Nazaré.

Silaine Vendramin iniciou a sua trajetória no controle externo, após ser aprovada em concurso público em 2012, na Auditoria de Controle Externo do TCE-PA. Em outubro de 2013, após ser aprovada em novo concurso público, tomou posse como subprocuradora do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, sendo promovida do Conselho Superior do Ministério Público de Contas do Estado a procuradora, em maio de 2014.

A nova gestora da Procuradoria-Geral de Contas do Estado do Pará é Bacharel em Direito pela Faculdade do Pará – FAP e Bacharel em Jornalismo pela Universidade Estadual Paulista. Em seu currículo acadêmico tem, ainda, especialização em Direito Tributário pela Universidade Anhanguera-Uniderp.

Neste novo desafio profissional, ela contará nesta na gestão com os procuradores Patrick Bezerra Mesquita, na Corregedoria-Geral, e Stephenson Oliveira Victer, na direção do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) do órgão. “Eu espero contribuir com a sociedade através de melhorias no trabalho do Ministério Público de Contas, no que diz respeito ao controle externo, fomentando também o controle social para que a sociedade empodere, pois cada cidadão tem também é um fiscal da lei e da Constituição. Isso irá fortalecer o nosso trabalho. O Brasil vem vivendo um momento de crise, econômica e fiscal, e o MPC, assim como o TCE, tem o papel essencial de fiscalização, garantindo que o dinheiro público seja utilizado em prol da sociedade”, disse a empossada.

A nova procurador-geral vai substituir Felipe Rosa Cruz, que presidiu a sessão de transferência de posse ontem e encerrou a sua gestão no MPC-PA no último dia de fevereiro.

