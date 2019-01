Tribunal de Justiça abre inscrições para estagiários

Vagas para nível médio e superior. Provas serão feitas até a próxima quinta-feira (17).(Foto/;TJE-Akira-Onuma)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) abre inscrições para processo de recrutamento e seleção de estudantes de nível médio e superior, vinculados a instituições públicas e privadas, visando à formação de cadastro reserva para estágio, a ser desenvolvido no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

O estágio visa proporcionar a complementação do ensino e aprendizagem aos estudantes de nível médio e de nível superior, constituindo-se em instrumento de integração em termos de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano.

Estudantes devem preencher os requisitos mínimos para a participação no processo, conforme edital no. 14/2018 publicado na edição no. 6557/2018 do DJE. Inscrições podem ser realizadas gratuitamente, desde o dia 08 de janeiro até às 23:59 horas do dia 17 de janeiro, horário de Brasília, no sítio eletrônico do CIEE (www.ciee.org.br)

O estudante deve clicar no Acesso para Estudantes, localizar o logotipo do TJPA na lista de Processos Seletivos e clicar no link, onde estarão disponíveis o Edital e o Formulário para preenchimento da Inscrição. Ao término da inscrição, o candidato já poderá participar da prova on-line, bastando informar o e-mail e CPF cadastrado no ato da inscrição.

O processo seletivo será realizado por intermédio do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). A carga horária do estágio é de 4 horas diárias e 20 horas semanais. O valor da bolsa de estágio para o nível superior é de R$ 600,00 (seiscentos reais), e para o nível médio é de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). O estagiário terá direito a auxílio transporte mensal, na proporção máxima de 22 dias úteis, de acordo com o valor da tarifa urbana, no local em que for realizado o estágio. O período de estágio não será superior a dois anos, exceto para as pessoas com deficiência, conforme art. 11 da Lei Federal nº 11.788/2008, além de não criar vínculo empregatício de qualquer natureza com o TJPA.

Oportunidades de estágio serão ofertadas conforme a disponibilidade orçamentária e financeira, bem como a conveniência e necessidade do TJPA. A lista de cursos admitidos por localidade no processo, conteúdo programático, critérios para desclassificação no processo seletivo e critérios de desempate e para interposição de recursos constam do edital e anexos.

A seleção pública terá validade de um ano, contada a partir da data de publicação do edital de homologação do resultado final, ficando a critério da Secretaria de Gestão de Pessoas sua prorrogação por até 12 meses.

