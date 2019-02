Tribunal de Justiça do Pará abre inscrições para curso de apadrinhamento afetivo

Programa apadrinhamento afetivo beneficia crianças — Foto: NSC TV/Reprodução

Inscrições são gratuitas e terminam nessa sexta, 15. As aulas serão ministrada uma vez por semana até o dia 9 de março.

Estão abertas as inscrições para o curso de formação de padrinhos e madrinhas efetivos do Tribunal de Justiça do Pará. A atividade é destinada a pessoas que pretendem apadrinhar crianças e adolescentes que estão em serviços de acolhimento do estado. As inscrições para o curso são gratuitas e podem ser realizadas até a sexta-feira (15) pelo site.

As atividades do curso devem começar um dia após o término das inscrições, em 16 de fevereiro, na comarca de Belém. As atividades são realizadas uma vez por semana até o dia 9 de março. De acordo com o Tribunal de Justiça, as aulas devem começar às 8h. Para receber certificado, o interessado deve alcançar 75% de frequência e estar presente no primeiro dia de curso.

Apadrinhamento

O apadrinhamento afetivo no Pará ocorre através do programa “Conta Comigo”, desenvolvido pelo TJ desde 2014. Diferentemente da adoção, o apadrinhamento afetivo não envolve a guarda da criança ou adolescente: os padrinhos afetivos tem um vínculo de amizade e convívio através de visitas e passeios, mas sem uma relação de paternidade com seus afilhados.

O curso que irá ensinar os deveres de um padrinho ou madrinha afetivo é oferecido pela Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude (Ceij) do tribunal. As aulas começam no dia 12 de agosto, oferecendo orientações sobre o apadrinhamento, explicando as regras do programa e o perfil de crianças e adolescentes que podem ser apadrinhadas.

