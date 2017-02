Tribunal de Justiça do Pará adota calendários ecológicos

O material será distribuído para funcionários, terceirizados e para os tribunais brasileiros.

O Núcleo Socioambiental vai distribuir 900 calendários de 2017 confeccionados com material 100% reciclado. A iniciativa atende ao plano de gestão do Biênio 2017/2019, presidido pelo desembargador Ricardo Nunes.

O calendário foi preparado com o uso de capas de processo e folhas de papel recolhidas na campanha “Descarte Consciente de Papel”. Toda a impressão foi realizada no modo econômico e as fotos que ilustram o material foram cedidas pelos servidores Ricardo Lima, Salim Wariss e Gabriela Monteiro.

Uma equipe de funcionários e terceirizados fez o preparo manual dos calendários, que além de serem distribuídos para magistrados, servidores e terceirizados do TJPA, também serão enviados a outros tribunais brasileiros.

Para a coordenadora do Núcleo Socioambiental, Evelise Rodrigues, os calendários sustentáveis atendem aos princípios da eficiência do gasto público, incentivam o consumo consciente de recursos naturais e a mudança de paradigmas acerca dos resíduos gerados nas atividades do órgão. “Nossa ideia foi reutilizar 100% do material, torná-lo útil durante o ano e, ao final, recolhê-los no projeto Descarte Consciente, conduzido por catadores de materiais recicláveis”, destacou.

Desde 2009, o TJPA desenvolve várias ações na área ambiental, entre elas, a que recolhe material reciclável em unidades judiciárias da Região Metropolitana de Belém. Ano passado, o programa recolheu 29 toneladas de material reciclável, que receberam destino correto, beneficiando 203 famílias de catadores.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...