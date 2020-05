Tribunal de Justiça do Pará prorroga suspensão de prazos processuais

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A nova normativa também levou em consideração a preocupação manifestada pelo Instituto dos Advogados do Pará (IAP) quanto ao fluir dos prazos processuais neste contexto de agravamento da pandemia no Estado, o que prejudicaria o exercício da advocacia por profissionais com a Covid-19 ou que não dispõem de meios tecnológicos para atuação remota eficiente.

A medida considerou a atenção às normas de prevenção e o pedido da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Pará, que solicitou a prorrogação do retorno da contagem dos prazos processuais em processos eletrônicos por mais 15 (quinze) dias, mantendo-se a suspensão prevista na Portaria publicada em 23 de março de 2020.

