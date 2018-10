Tribunal de Justiça faz pesquisa de satisfação para avaliar trabalho das Comarcas do Pará

TJPA faz pesquisa pra avaliar serviços prestados pelo Poder Judiciário. — Foto: Divulgação/ TJPA

TJPA busca diagnosticar e definir estratégias de atuação. Os questionários da pesquisa poderão ser respondidos por qualquer parte envolvida em processos.

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) disponibiliza uma pesquisa online para avaliar os serviços prestados pelo Poder Judiciário estadual em todas as Comarcas. O formulário está disponível pelo site do TJPA, desde esta terça-feira (16).

Leia Também:

Os questionários da pesquisa poderão ser respondidos por advogados, membros da Defensoria Pública, do Ministério Público, testemunhas, estudantes e qualquer parte envolvida em processos.

A partir dos questionamento, o TJPA busca diagnosticar e definir estratégias de atuação. A pesquisa é disponibilizada somente por meio de questionário eletrônico disponível nos portais do tribunal. Não é necessária a identificação do usuário.

O usuário deverá escolher o setor específico a ser avaliado e responder 14 questões divididas entre quatro temas: atendimento, espaço físico, comunicação e efetividade. Podem ser atribuídos conceitos que variam de péssimo a ótimo. Há também um campo para inserir sugestões.

