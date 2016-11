Tribunal de Justiça/PA agiliza processos em prol da mulher.

Campanha nacional de combate à violência doméstica começa nesta segunda-feira (28)

Foto: Divulgação-A programação referente à 6ª etapa nacional da campanha ‘Justiça Pela Paz em Casa – Nossa Justa Causa’, que tem o intuito de combater a violência doméstica em todo o Brasil, ocorrerá no Pará a partir desta segunda-feira (28) e seguirá até o dia 2 de dezembro deste ano. Durante esse período, haverá mutirão nas Comarcas de todo o Estado para acelerar a tramitação de processos que envolvem violência contra a mulher.

Organizada por meio da Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), que tem à frente a desembargadora Elvina Gemaque Taveira, a programação contará, ainda, com ações sociais nos dias 1 e 2 de dezembro, realizadas no auditório do Centro de Reeducação Feminina (CRF) e no Hospital Santa Casa de Misericórdia, na Região Metropolitana de Belém.

Durante as ações, além da realização de palestras e outras atividades educativas, haverá um trabalho de recuperação da autoestima e confiança de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, através do fornecimento de produtos e serviços de higiene, beleza, saúde e bem-estar a essas mulheres. Para tanto, o Tribunal contará com o apoio e colaboração de empresas comprometidas com a responsabilidade social.

Balanço

No total, 6.674 processos envolvendo violência doméstica foram movimentados no Estado do Pará durante a 5ª etapa da campanha ‘Justiça Pela Paz em Casa – Nossa Justa Causa’, que ocorreu entre os dias 16 e 20 de agosto deste ano. A campanha tem caráter permanente em todo o território nacional desde março de 2015 e é de iniciativa da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, objetivando celeridade processual.

Por TJPA

