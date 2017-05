Tribunal nega pedido e mantém depoimento de Lula para quarta

O petista será interrogado no âmbito da ação em que é acusado de ter recebido R$ 3,7 milhões em propinas da OAS que, em troca, teria fechado três contratos com a Petrobrás, supostamente por ingerência de Lula.

O pedido da defesa de Lula para adiar o depoimento do ex-presidente ao juiz Sergio Moro foi negado pelo juiz Nivaldo Brunoni, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). O magistrado manteve o interrogatório de Luiz Inácio Lula da Silva para esta quarta-feira (1).

Audiência do ex-presidente com o juiz Sergio Moro está prevista para amanhã (10)

