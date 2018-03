Tribunal permite que filho de Wladimir Costa assuma cargo de delegado federal

(Foto: Reprodução Facebook) – O Tribunal Regional Federal da 1ª Região reverteu a decisão da Justiça Federal que obrigava o filho do deputado federal Wladimir Costa (SD/PA), Yorann Christie Braga da Costa, a comprovar qualificações mínimas para assumir o cargo de delegado federal de Desenvolvimento Agrário do Pará. A decisão permite que o filho do deputado assuma o cargo a qualquer momento.

A nomeação do inexperiente filho de Wladimir para um cargo de extrema importância repercutiu nacionalmente e chocou a sociedade. A Justiça havia suspendido a nomeação por falta de qualificação de Yorann, mas a decisão foi anulada após a ação do TRF-1.

O documento que justifica a decisão do TRF-1 diz que “a qualificação profissional formal não é requisito à nomeação de Conselheiro de Tribunal de Contas Estadual”.

Agora o filho do deputado, que nunca atuou profissionalmente em nada semelhante anteriormente, está livre para administrar recursos no valor de R$100 milhões no Pará e com salário de cerca de R$10 mil.

DOL

