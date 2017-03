Tributos e encargos pagos por Belo Monte chegam a R$ 1,2 bi

Os municípios de Vitória do Xingu e Altamira já receberam juntos R$ 623,877 milhões em seis anos.

Já são mais de R$ 1,2 bilhão de tribunos e encargos gerados com a construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte para União, Estado do Pará e municípios. O número consta do balanço do recolhimento realizado entre 2011 e fevereiro de 2017 pela Norte Energia, empresa responsável pelo empreendimento. Os municípios de Vitória do Xingu e Altamira, principais arrecadadores do montante, já receberam juntos R$ 623,877 milhões em seis anos.

Vitória do Xingu, município com cerca de 15 mil habitantes, conforme a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (PNAD-2016) E onde está situado o complexo hidrelétrico Belo Monte, recebeu sozinha R$ 496,6 milhões no período. Já Altamira, distante 50 quilômetros de Belo Monte, usina principal do complexo, e o mais populoso município entre os cinco da área de influência direta do empreendimento, arrecadou R$ 127,2 milhões.

No total, em tributos municipais foram pagos mais de R$ 1 bilhão para 15 cidades, sendo todas da região da obra mais Belém e Brasília. Em Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), arrecado pelo Estado do Pará, Belo Monte recolheu 211,2 milhões. Já o conjunto de tributos federais somam R$ 231,8 milhões e os encargos, R$ 178,9 milhões.

Além do pagamento das obrigações fiscais, que contribuem com o desenvolvimento regional das cidades do entorno de Belo Monte, a Norte Energia ao longo de seis anos também colabora com os municípios com as obras, ações e serviços previstos do Projeto Básico Ambiental (PBA) da hidrelétrica, o qual já aplicou até o momento R$ 4,2 bilhões em Altamira, Vitória do Xingu, Brasil Novo, Anapu e Senador José Porfírio.

