Trio amazonense comandará duelo entre São Francisco e Atlético-AC em Santarém

Equipes se enfrentaram na segunda-feira (10) e Antônio Carlos Pequeno Frutuoso apita o jogo. Vencedor do confronto sai com vantagem para a partida de volta, que será realizada no dia 15

A Confederação Brasileira de Futebol definiu a escala de arbitragem para os jogos de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. No caso do duelo entre São Francisco e Atlético Acreano, o trio de arbitragem vem do amazonas. Antônio Carlos Pequeno Frutuoso apitará a partida no Colosso do Tapajós, segunda-feira (10), a partir das 20h30. Ele será auxiliado por Alexsandro Lira de Alexandre e Uesclei Regison Pereira dos Santos.

O quarto árbitro do duelo será o paraense Gustavo Ramos Melo. O vencedor deste confronto sairá com vantagem para a partida de volta, que será realizada no dia 15, um sábado, a partir das 19h, no estádio Florestão, em Rio Branco.

Vale lembrar que a equipe que se der melhor após estes dois jogos, enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Gurupi-TO e Princesa do Solimões-AM.

São Francisco x Atlético Acreano

Árbitro: Antônio Carlos Pequeno Frutuoso – AM

Assistente 1: Alexsandro Lira de Alexandre – AM

Assistente 2: Uesclei Regison Pereira dos Santos – AM

Quarto Árbitro: Gustavo Ramos Melo – PA

Fonte: G1 Santarém.

