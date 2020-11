Trio é baleado e preso enquanto tentava arrombar caixa eletrônico de posto, em Castanhal

Os criminosos ainda tentaram fugir em um carro, mas foram alcançados pelos policiais (Foto:Reprodução)

Mateus Magalhães Campos, 18, Alisson Monteiro Costa, 18, e Gabriel Cavalcante Santos, 20, foram flagrados pela polícia durante ação criminosa

Três homens foram baleados enquanto tentavam arrombar o caixa eletrônico de um posto de combustível no bairro Novo Estrela, no município de Castanhal, na madrugada desta sexta-feira (06). De acordo com informações da Polícia Militar, Mateus Magalhães Campos, 18, Alisson Monteiro Costa, 18, e Gabriel Cavalcante Santos, 20, foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Castanhal, onde receberam atendimento médico e, em seguida, voz de prisão.

O caso ocorreu por volta das 02h30. Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) receberam informações, via Núcleo Integrado de Operações (Niop), de que o caixa eletrônico do posto de combustível localizado na rua Kazuma Oyama, no bairro Novo Estrela, estava sendo arrombado.

Imediatamente, a equipe de plantão se deslocou ao local e, ao chegar lá, teria sido recebida a tiros pelos três suspeitos. Após troca de tiros, os suspeitos entraram em um carro, modelo Honda Civic, cor cinza, com placa contendo indícios de adulteração, e tentaram fugir, mas foram perseguidos pelos policiais.

Durante a perseguição, o veículo onde os suspeitos estavam colidiu com uma árvore e um muro em uma rua próxima ao posto. Os três assaltantes foram presos em flagrante e em seguida socorridos e encaminhados para a UPA de Castanhal. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38 e munições, além de materiais utilizados na ação criminosa.

