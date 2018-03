Trio é preso com 180 peças de roupa roubadas no Pará

(Foto Divulgação/PRF) – Três homens foram presos na madrugada de hoje (02), no km 19 da rodovia BR 010, às proximidades do município de Dom Eliseu, no nordeste do Pará. Eles foram acusados de realizar furtos na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Durante a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em parceria com a Polícia Militar foram encontradas 180 peças de roupas (a maioria camisas e bermudas) e dois sapatos ainda com as etiquetas de preços e sensores antifurto acoplados às mercadorias. A abordagem policial foi feita em um ônibus interestadual, que seguia para o Maranhão.

Acuado, o bando confessou o crime. De acordo com a versão dos acusados, as roupas, de marcas famosas – como Lacoste, Ellus, Aleatory, Polo, entre outras – foram roubadas no comércio de Imperatriz.

Conforme declarações dos envolvidos, o crime era praticado da seguinte forma: enquanto dois ladrões distraiam os vendedores, o terceiro colocava as mercadorias dentro de uma mochila (que apresentava um revestimento de papel alumínio para que o detector do sensor antifurto das roupas não fosse acionado). Com esse artifício, o trio praticava o crime em diversas lojas do centro de Imperatriz sempre agindo da mesma maneira.

Eles foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia de Dom Eliseu.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...