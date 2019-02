Trio é preso com quadriciclos e moto aquática furtados em Santarém

Luiz Henrique Silva, Nerivaldo da Silva e Ingrid Thainah Pantoja pretendiam transportar os veículos para o estado do Mato Grosso- Veículos tinham sido furtados em Alter do Chão (Divulgação / Polícia Civil)

Dois homens e mulher foram presos nesta quarta-feira (27) em Santarém, oeste paraense, por estarem envolvidos em uma associação criminosa responsável por furtos e roubos no município. Os presos são o mato-grossense Luiz Henrique Silva e os santarenos Nerivaldo da Silva e Ingrid Thainah Pantoja. Em poder do grupo, a equipe policial recuperou três veículos – dois quadriciclos e uma moto aquática – e um televisor furtados de uma residência, na vila de Alter do Chão, região balneária de Santarém. A ação policial foi coordenada pelos delegados Jamil Casseb, superintendente regional de Santarém, e Germano do Valle, diretor da Seccional do município.

De acordo com os policiais civis, as prisões e recuperação dos objetos furtados resultaram de investigações para desarticular o grupo que vinha agindo na região em crimes contra o patrimônio. Segundo o delegado Casseb, os acusados foram presos em flagrante no momento em que conduziam, pela rodovia Curuá-Una, em direção ao município de Uruará, os três veículos com apoio de uma carreta e um caminhão. O grupo era formado por cinco pessoas.

No momento da abordagem policial, dois suspeitos saíram em fuga por um matagal. Segundo Vale, o objetivo do grupo era levar os veículos furtados até uma carreta na qual seriam transportados ate o Estado de Mato Grosso. As investigações continuam para localizar e prender os demais envolvidos com a associação criminosa. Os três presos foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação e associação criminosa.

Com informações da Polícia Civil

