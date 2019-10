Trio é preso em flagrante após a Polícia descobrir que planejavam roubar avião e 60kg de ouro

Trio foi preso em um hotel no centro comercial de Santarém na terça-feira (1º) — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Plano envolvia ainda o sequestro do piloto. Polícia continua as investigações para descobrir se há mais pessoas ligadas a essa ação.

Foram presos pela Polícia Civil, através do Núcleo de Apoio à Investigação no Baixo e Médio Amazonas – NAI/BMA do Núcleo de Inteligência Policial – NIP, juntamente com a Polícia Militar de Santarém e Itaituba, no oeste do Pará, três homens suspeitos de planejar um roubo a um avião de pequeno porte.

De acordo com a Polícia, o plano incluía o sequestro do piloto para chegar ao objetivo, roubar 60kg de ouro de um garimpo da região. Os três, Marciel dos Santos, Luís Gonzaga Neto e José Ataígo Alves Barbosa, naturais dos estados Maranhão e Ceará, foram presos em um hotel localizado no centro de Santarém na tarde de terça-feira (1º).

No local, foram encontrados vários elementos indicativos de crimes, como documentos, anotações, falsos uniformes, celulares, entre outros objetos. As investigações apontaram que a associação criminosa era liderada por Marciel (Ciel), que teria chegado a Santarém há cerca de uma semana com o intuito de fretar um avião para, supostamente, transportar operários de uma empresa de mineração com saída prevista para acontecer de Santarém tendo como destino um município não revelado.

O plano era que durante o trajeto, os suspeitos simulassem a necessidade de realizar um pouso improvisado em uma pista não informada, momento em que surpreenderiam o piloto e tomariam a aeronave de assalto. Depois, com a ajuda de um outro piloto seguiriam com o avião para um esconderijo, onde ficariam à espera da execução da segunda etapa do plano, que seria o roubo do ouro.

Segundo a Polícia, para potencializar o poder de convencimento para fretar o avião o grupo chegou a mandar fabricar uniformes falsos de uma suposta empresa de mineração, material que foi encontrado em poder dos suspeitos no hotel.

Diante dos fatos, o trio foi autuado em flagrante delito pelo crime de Associação Criminosa, e devem ser encaminhados à penitenciária de Santarém, onde permanecerão à disposição da justiça. As investigações prosseguem com o intuito de alcançar outros envolvidos na empreitada criminosa.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...