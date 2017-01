Trio faz clientes reféns em agência dos Correios

Três homens invadiram a agência dos Correios no município de Paragominas, no sudeste paraense, nesta quarta-feira (25). Eles roubaram as pessoas que estavam no estabelecimento e ordenaram que todos ficassem sentados.

A Polícia Militar foi acionada e cercou o local, momento em que um funcionário do estabelecimento e uma cliente foram feitos reféns.

Durante as negociações, o trio pedia a presença dos familiares e da imprensa, além de coletes balísticos. Apesar do susto, as vítimas e clientes do estabelecimento passam bem.

Fonte: DOL.

