Trio foge do presídio de Santarém e polícia segue com buscas para tentar recapturar fugitivos

Três detentos fogem do Sistema Penitenciário de Santarém — Foto: Adonias Silva/G1

Detentos fugiram pulando os muros da unidade prisional. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na recaptura dos fugitivos pode fazer uma denúncia anônima pelo 181.

Três detentos fugiram do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (CRASHM), em Santarém, oeste do Pará. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) informou que um fugiu no domingo (18) e os outros dois nesta segunda-feira (19).

O primeiro a fugir foi Adilson Santana dos Santos. Segundo informações da direção da unidade, a fuga ocorreu por volta das 16h30. O interno conseguiu subir no telhado e em seguida pulou a muralha da unidade. Rodrigo Nunes Corrêa e Raivan dos Santos Silva fugiram também pulando a muralha da casa penal.

Os agentes prisionais da unidade realizaram buscas, mas os detentos não foram encontrados. O boletim de ocorrência das fugas já foi realizado.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na recaptura dos fugitivos pode fazer uma denúncia anônima pelo 181. O sigilo é garantido.

Por:G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...