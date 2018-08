Trio furta gerador de torre de telefonia e deixa Jacundá fora de cobertura

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Homens furtaram o gerador ainda de madrugada, mas foram detidos pela PM nas primeiras horas da manhã (Foto: Reprodução/Facebook) – Três homens foram presos após furtarem o gerador de uma torre de telefonia móvel em Jacundá, no sudeste paraense. Bruno da Silva, Leiviano Santos e Iarley Silva foram detidos horas após o furto por agentes da 18° Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Parte do município teve a área de cobertura afetada pelo roubo.

