Trio invade sistema da Celpa e é preso em Canaã dos Carajás, no PA

Polícia prende três suspeitos de hackear o sistema da Celpa em Canaã dos Carajás

Três suspeitos de invadir o sistema da concessionária de energia elétrica do Pará foram presos em operação da Polícia Civil em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará.

Segundo a Polícia, o trio é suspeito de hackear a rede de computadores da Celpa para roubar documentos sigilosos da empresa.

Dois dos envolvidos são funcionários da concessionária e teriam facilitado a ação dos hackers.

Os presos foram ouvidos pela equipe da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. Em seguida, os três homens foram transferidos para Marabá.

Em nota, a Celpa informou que está acompanhando e colaborando com as investigações policiais.

