Trio morre em confronto com a PM no Pará

Troca de tiros em chácara em Parauapebas, no Pará, resulta em três mortes e três prisões. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Denúncias levaram PMs até uma chácara onde estavam os suspeitos. Após a troca de tiros, três pessoas que estavam no local foram presas.

Três homens morreram em confronto com a Polícia nesta terça-feira (11) em Parauapebas, sudeste do Pará.

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar até uma chácara na zona rural do município, onde segundo a PM os policiais teriam sido recebidos a tiros.

Ainda de acordo com a Polícia, na casa havia seis pessoas. Três deles foram presos após a troca de tiros.

Na operação, a Polícia apreendeu dois revólveres calibre 38, duas espingardas, quarenta pacotes de crack, uma balança de precisão e celulares.

Os presos foram levados para a Seccional de Parauapebas e devem responder por crimes de formação de quadrilha, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Os corpos dos três suspeitos mortos no confronto foram removidos pelo Instutito Médico Legal (IML) do município.

