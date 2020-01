Trio rende funcionária e leva R$ 200 mil de casa de câmbio no Aeroporto Internacional de Belém

Imagens do circuito de segurança registraram a ação na manhã deste domingo, 5.

Assaltantes roubam casa de câmbio no Aeroporto Internacional de Belém. — Foto: Reprodução / PM

Uma casa de câmbio foi alvo de três assaltantes no início da manhã deste domingo (5) no Aeroporto Internacional de Belém. Segundo a Polícia Militar, o assalto ocorreu por volta das 8h30. Imagens do circuito de segurança registraram a ação.

Uma funcionária foi rendida por um dos suspeitos que estava armado. Segundo boletim registrado, foi levada a quantia de R$ 200 mil. Em seguida, os dois assaltantes fugiram em um carro branco, que estava do lado de fora do aeroporto.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos estão sendo procurados pela Ronda Tática Ostensiva Metropolitana (Rotam).

Em nota, a Polícia informou que analisa as imagens do circuito interno e que o caso foi registrado no posto da Polícia Civil do Aeroporto e será encaminhado à Delegacia de Furtos e Roubos. A administração do aeroporto ainda não se pronunciou.

05/01/2020 11h05

