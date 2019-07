Trio suspeito de assassinar PMs no Pará é morto após trocar tiros com polícia

(Foto:Reprodução)-Um trio suspeito de planejar ataques a policiais militares e outros agentes de segurança pública morreu ao trocar tiros com a PM, na cidade de Tomé-Açu, nordeste paraense, na noite do último sábado (27). Os três suspeitos chegaram a alugar uma casa no município, para planejar os crimes, de acordo com investigação da polícia.

De acordo com informações da TV Guajará, o trio alugou uma casa em Tomé-Açu e planejava ataques contra agentes de segurança. Após investigações, policiais militares chegaram à residência, mas foram recebidos a tiros pelos suspeitos. Os PMs revidaram, e os três foram mortos.

Uma mulher – identificada como Francisca da Costa – estava dentro da casa e foi presa em flagrante. Um dos mortos na ação policial – identificado como Julio Iglesias Fortina – que era um dos líderes de grupo criminoso que atuava no sudeste paraense, principalmente na cidade de Breu Branco.

Um segundo morto na troca de tiros foi identificado como Lucas Marques Souza, que era procurado por envolvimento na morte do sargento da reserva Albino Souza, morto no dia 4 de maio deste ano, no distrito de Outeiro, em Belém.

