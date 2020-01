Trio suspeito de tentar cometer roubo é espancado até a morte em Moju, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Civil, no final da noite de domingo (19), três indivíduos tentaram roubar uma comunidade do ramal Três Lagos. Os suspeitos foram detidos por populares, que foram agredidos até a morte.

(Foto:Reprodução) – Três suspeitos de tentar cometer roubo foram agredidos até a morte nesta segunda-feira (20), no Ramal Três Lagos, em Moju, nordeste do Pará.

You May Also Like