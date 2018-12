Trio vai em cana por emissão de falsos diplomas

(Foto: Reprodução) – As acusadas foram autuadas pelos crimes de estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa.

A Polícia Civil de Parauapebas, no sudeste do Estado, prendeu três pessoas acusadas de emitirem diplomas falsos de graduação na cidade. A prisão ocorreu durante a “Operação Dregree” ocorrida na segunda-feira (17).

A fraude foi descoberta depois que estudantes do Instituto Inep tentaram autenticar os diplomas dos cursos no cartório, mas sem validade, os documentos acabaram ficando retidos. Revoltados, os alunos procuraram a Delegacia de Polícia Civil para denunciarem o caso.

“Através do depoimento das vítimas e de conversas através de WhatsApp, nós identificamos os donos do Instituto Inep e pedimos a prisão deles”, informou a delegada Yanna Azevedo, que chefiou a operação.

Após receberem a denúncia a polícia solicitou mandado de busca e apreensão no instituto, localizado no Bairro Cidade Jardim, onde estariam ocorrendo às falsificações; bem como a prisão dos responsáveis. As presas foram identificadas como: Lindinalva Nascimento da Silva, Valdina Nascimento da Silva e Claudisbete Nascimento da Costa. Além de atuar em Parauapebas, o instituto também funcionava em Marabá. As acusadas foram autuadas pelos crimes de estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa.

(Alessandra Gonçalves/Diário do Pará)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...