Tripulante sobrevive 18h à deriva no mar; família diz que foi ‘milagre’

Familiares do tripulante santareno Elton Costa, de 34 anos que caiu de um catamarã por volta de 18h de domingo (30) próximo à praia do Maraú, na Ilha de Mosqueiro comemoram o resgate ocorrido no início da tarde desta segunda-feira (31). Costa ficou desaparecido em alto mar por cerca de 18 horas. A família do marinheiro, que está em Santarém atribuiu o resgate a um “milagre de Deus”.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o tripulante foi encontrado cerca de 40 quilômetros do local da queda. Elton teria caído da embarcação após uma forte onda ter atingidos embarcação. De acordo com os bombeiros, uma lancha do órgão atracou ao navio mercante para regatar o tripulante, que estava bastante debilitado. Segundo familiares, a maresia o arrastou na direção do navio e ele conseguiu se segurar na âncora do navio mercante.

Para Valdemar Filho, cunhado do tripulante, a notícia de que ele tinha sido encontrado com vida acabou com horas de aflição. “Desde que recebemos a notificação da empresa sobre o fato ficamos muito nervosos e nem dormimos direito. O gerente da empresa embarcou no primeiro voo para Belém e a irmã do Elton foi junto para acompanhar as buscas”, ressalta.

Costa permanece internado para exames, mas já entrou em contato com os familiares. “Falamos com ele por telefone. Sabemos que ele ficou machucado e debilitado, por isso deve passar por alguns exames e a aguardamos mais informações a respeito. ”, explica o cunhado de marinheiro.

Apuração

A Capitania dos Portos informou que vai apurar as causas do acidente e verificar se houve negligência no socorro ao jovem, pois o Corpo de Bombeiros recebeu a informação de que o catamarã seguiu viagem mesmo após a queda e o desaparecimento do rapaz.

A empresa informou que o tripulante estava de colete e uma boia foi arremessada ao rio depois do acidente. Ressaltou ainda que toda a assistência está sendo prestada a família. A embarcação estava com cerca de 130 passageiros e navegava de Soure, na Ilha do Marajó com destino a Belém.

Weldon LucianoDo G1 Santarém Por G1 Santarém

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

