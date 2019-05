Tripulantes de aeronave que decolou de Altamira continuam desaparecidos

Após uma semana que o avião monomotor que decolou no último dia 28 de abril, de uma pista aqui de Altamira, o co-piloto Marcos Vinicius e mais dois tripulantes continuam desaparecidos. Até o momento, as únicas informações repassadas pelo pai de Vinicius, é que destroços de uma aeronave com as mesmas características foram encontrados no Suriname. De acordo com um blog de notícias, o corpo de um homem identificado como Ruy Fernandes de Freitas Carvalho, de 47 anos, estava próximo à aeronave.

Um boletim de ocorrência foi feito na delegacia de polícia civil, o delegado Fernando Marcolino está à frente das investigações. O pai do co-piloto ajuda a polícia com informações repassadas pela Salvaeredo de Manaus.

Foi aqui em uma área afastada da cidade, que funciona como aeroporto clandestino, que a aeronave monomotor decolou no último domingo, por volta das 07h30 da manhã. O destino seria para o estado de Rondônia.

O último contato aconteceu por celular, quando o responsável pela pista de pouso enviou uma mensagem para Alcindo, que foi lida às 4h22 da tarde da última segunda feira, 29 de abril. Desde então, não houve mais nenhum contato por parte dos tripulantes.

