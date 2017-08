Tristeza-Filha que matou o próprio pai e chamou a polícia é solta em SP

O delegado Alexandre Comin informou que Tamires vai responder em liberdade pelo crime

Tamires Menezes de Pinho, funcionária pública de 23 anos, que matou a pauladas o próprio pai, na noite do último sábado (5), em Praia Grande, no litoral de São Paulo, foi liberada pela Justiça. Segundo informou o G1, a jovem cometeu o crime durante uma briga com o pai, que agredia os filhos e a esposa, e em seguida chamou a polícia para confessar o crime.

A Defensoria Pública apresentou um pedido de liberdade provisória da jovem e o juiz Claudio Teixeira Villar, da 2ª Vara Cível da comarca de Santos, que estava no plantão judiciário neste domingo (6) , acolheu a solicitação.

De acordo com a reportagem, o juiz resolveu liberar a funcionária pública por ela ter residência fixa e ser ré primária. O delegado Alexandre Comin informou que Tamires vai responder em liberdade pelo crime.

Tamires golpeou a cabeça do pai com um pedaço de madeira ao menos seis vezes. O pai, João Francisco, morreu no asfalto em frente à casa de Tamires. Em seguida, a jovem acionou a Polícia Militar e admitiu o crime.O homem era suspeito de agredir a esposa e os filhos.

