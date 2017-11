Troca de tiro termina com um adolescente morto e outro apreendido pela rocam em Altamira.

Dois homens em uma moto em atitude suspeita foram seguidos por PMs na região da Rodovia Magalhães Barata próximo à rotatória, mas ao perceberem a guarnição da ROCAM, os suspeitos entraram em um estabelecimento comercial e quando a PM se aproximou foi recebida a tiros, pelo menos dois disparos foram efetuados, Victor William Pereira Souza de 16 anos que estava com a arma, foi baleado e encaminhado para a UPA24h no Bairro Uirapuru, mas não resistiu e morreu, o confronto foi durante a tarde desta quinta-feira (9), em Altamira no sudoeste do Pará.

O outro adolescente que também estava na moto foi apreendido, a arma foi encaminhada para a delegacia. O caso está sendo acompanhado pela polícia civil, segundo o comando do 16º Batalhão de Polícia Militar do Xingu, a PM agiu dentro da lei.

“A polícia militar deu uma resposta imediata contra a criminalidade aqui em Altamira, retiramos uma arma da rua e dois elementos, tentou investir contra a guarnição e terminou sendo atingido por tiro e faleceu na UPA, mas a sociedade pode confiar no trabalho da polícia e denunciar, a polícia militar é parceira da sociedade” Explicou Coronel Alencar, comandante do 16º BPM do Xingu

Fonte: Felype Adms | Xingu230

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

